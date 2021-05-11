Співачка і актриса Дженніфер Лопес у білосніжному костюмі виглядала бездоганно і молодо

Популярна виконавиця, якій цього літа виповниться 52 роки, сміливо може показати себе в будь-якому, навіть самому відкритому вбранні. Заради бездоганного тіла і форм, гідних заздрості, Лопес тренується в спортзалі по 3-4 рази на тиждень, ходить на йогу, Спортивні танці і повністю відмовилася від всіх напоїв, крім води і соку.

Нещодавно в соціальній мережі на фан-акаунтах з'явилися фото з останньої фотосесії знаменитості. На них Лопес постала в несподіваному вигляді, адже засвітила плоский живіт. Помітні лінії преса відразу ж привертають увагу до себе, а пружна шкіра з рівним засмагою на тлі білих тонів здається ще більш доглянутою.

У білому брючному костюмі без принтів і зайвих деталей Дженніфер блищала з упевненістю у власній красі. Сонцезахисні окуляри, мінімум прикрас і відсутність зачіски тільки підкреслили унікальність стилю співачки.

До цього Дженніфер показала кумедні моменти зі зйомок, як доглядає за собою, як дивиться за дітьми і навіть як спілкується з мамою, яка також не виглядає на свій вік. Примітно, що артистка постаралася показати і природну себе без фільтрів.

Шанувальники не встояли, написавши компліменти « " Мала Дженні прекрасна; такі милашки, здається нереальним все; мені подобається ваш вигляд, ви значно молодше; помітили, тут навіть прес добре видно? Всі гарненькі!; ваша мама як сестра; чому так гарні; обожнюю це так сильно!; Перш за все хвала вашим генам🔥 🌺; п'ять Плюс 🔥 🔥 яблучко від яблуньки не далеко впало; підприємці😆; краса біжить в сім'ї♥♥️; ідеальне визначення «як мати, як дочка» 😍».

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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