Українська телеведуча і модель Катя Осадча постала із зіркою шоу "Майстер Шеф"

Телеведуча нещодавно оголосила про те, що вагітна втретє, повідомляє Politeka.net. При цьому поки Осадча не кидає свою професійну діяльність.

Ведуча продовжує записувати інтерв'ю з зірками, зокрема, з Тетяною Литвиновою, з суддею "МастерШеф".

Відповідні фото з'явилися на офіційній сторінці програми "Світське життя".

"МастерШеф на all inclusive 😂 Зоряна кулінарка Тетяна Литвинова перемогла в гарячому турецькому шеф-батлі 🔥 «Світське життя» все бачила на власні очі 👀 Вже в цю суботу о 23.20 покажемо цікаве і смачне 😉 P. S. А ще Катя вперше в кадрі робила те, чого ніколи не робила в житті 😂 Пишіть ваші здогади в коментарях 😉", - написали автори посту.

За дві години публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів.

"З усіх селебріті, Тетяна мені імпонує більше всіх!!! Вона - справжня леді, компетентна як ресторатор і шеф!!! 💗 ", "Щось приготує", "оголить живіт", " спробує вогонь за смаком:)", " або їсти, або готувати 😉", " спробувала з'їсти кулінарний шедевр😂 🔥 👏", " Литвинова Супер!❤ ️ ", "Буде їсти багато солодкого і солодощів🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча довго приховувала свою третю вагітність, і лише нещодавно розкрила таємницю. Відомо, що зірка з чоловіком, Юрієм Горбуновим вже виховує сина Івана, також у Каті від попередніх відносин є син, Ілля.

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