Знаменита співачка Тіна Кароль поділилася особистим відео, спантеличивши українців зовнішнім виглядом

Не так давно Тіна вирушила разом з сином вперше за довгий час на відпочинок. Артистка навіть поділилася свіжими кадрами. Однак інші її сторі, які були після представлені і на акаунті в Instagram "Фантіна", спантеличили шанувальників.

Серйозний вигляд, строгий погляд і відсутність посмішки здивувало фанатів, адже ще недавно зірка, здавалося, була на позитиві. В цей же раз строгий образ в сірій кофті на блискавці привернув увагу до себе саме похмурим виглядом Кароль.

Шанувальники висловили свої думки так:

"Тіна, ми вже починаємо турбуватися. 🗿 Але все одно красуня наша!; Хороший...але забула трохи Посміхнуться....; Любов ❤️; тепер сиджу і балдію під цю пісню 😍; чогось зовсім сумна стала або серйозна 😮; Покер фейс знову 🗿 Тіна посміхнися 😁; щось цукерка наша віддає кислинкою, і хто там міг додати цієї кислоти; самозамилування, одне і теж. А де ж щастя, радість від життя. Пора на довгий відпочинок. 😊; Технобэйби».

До цього Кароль показала яскраві кадри з відпочинку. Відео, на яких зірка позує з сином-красенем, опублікували на фан-сторінках присвячених співачці. Деякі шанувальники стверджують, що артистка вирушила відпочивати на Сейшельські острови.

На одному з відео Тіна позує одна, схоже, це відбувається вранці, вона кудись впевнено крокує серед густої екзотичної зелені. Перед камерою зірка з'явилася в ще мокрому купальнику, поверх якого накинула легку сорочку. Її волосся недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, при цьому виглядає вона дуже серйозною.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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