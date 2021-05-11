Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на зйомках нового фільму

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже давно покинула Україну і побудувала кар'єру успішної актриси в Європі. Дівчина найбільше запам'яталася по фільму "Квант Милосердя" про Джеймса Бонда. Зараз дівчина грає в новій картині-бойовику"Білий слон".

На фото Оля стояла в бронежилеті і з кастетом на кулаці. Біля дівчини лежало багато вогнепальної та холодної зброї, а на тлі можна побачити двох чоловіків.

"Я і мої іграшки", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю", "фантастично", "потужна мама", "Готова до війни", " приємно ... як сказав Джейсон Стетхем, "не може перемогти класику" ," я теж, я твоя іграшка", " Ух ти!! Це для фільму? Або це одне з твоїх захоплень?", "ваша краса перевершує всі ризики .. вдалий день .. !!!".

Повідомлялося, що відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко вразила перевтіленням для нової ролі.

На ексклюзивних кадрах зі зйомок актриса засвітилася в бронежилеті зі зброєю в руках. Вона стояла біля вікна і цілилася в когось. На одному з кадрів кілька куль летіло їй у відповідь.

"Деякі кадри зі зйомок" Білого слона " сьогодні!",- підписала фото актриса.

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