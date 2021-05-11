Відома модель Емілі Ратаковски у чорному комбенізоні підкреслила фігуру найкращим чином

Дівчина після того, як стала мамою, досить рідко з'являється в мережі, тому фанати активно публікують архівні фото моделі, які сподобалися їм найбільше. Ратаковскі постає на знімках в самих різних образах, підкреслюючи свою стрункість.

Особливу увагу найбільше отримують кадри з Емілі, на яких вона демонструє ідеально точену фігуру в трендових костюмах. Оскільки Ратаковскі є рекламним представником відразу декількох брендів від модних будинків, вона часто змінює стиль.

На показаному фото в чорному комбінезоні з глибоким декольте Емілі невимушено позує в кімнаті. Розпущене волосся, знята з плечей кофта і широкий ремінь на талії створили вигідний вечірній лук. Причому для такої фігури Ратаковскі навіть не доводиться сильно обтяжуватися-досить правильної дієти і частих походів на тайський масаж, за словами самої Емілі.

Яскраве фото зірки, на якому вона позує в бікіні в горошок також не менше вразило шанувальників – струнка зірка захопила ідеально плоским животом.

"Я не можу зупинитися. Голи AF 😍", " Я люблю це❤️, ну-ка, в сторонку, що ззаду?", "Просто розкіш, дитинко🏊", "яка шикарна дівчинка «» дівчинка, яка ж ти гаряча", "більше не худни", скільки тут гарячого❤️", "Люблю тебе, дитинко", " це буде моє тіло після тренування xx", "❤ ️ гаряче тіло❤️", "Мені подобається", - пишуть фанати.

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