Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, показав себе в різний час
Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака), став популярним після того, як пройшов Національний відбір на Євробачення в 2018 році. У підсумку на міжнародній арені артист зайняв 17 місце. Зараз зірка активно веде соціальні мережі, де показує фанатам своє життя.
На фото, які опублікував Костянтин в Instagram, він показав, як змінився ша шість років. Бочаров щороку робив фотографію на тещиному мосту. Як можна відразу побачити, щороку MELOVIN міняв зачіску.
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2021-2020-2019-2018-2017-2016", - написав Костянтин під фото.
"А третє від нас ховав", - написав фанат, відзначаючи, що кадр за 2019 рік був до цього не опублікований.
Користувачі поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Як круто те, що року можна зрозуміти просто за кольором волосся", "за цими фото можна простежити хронологію зміни кольору волосся", "ці фото - максимально в серці і в душу. Рідна Одеса-любов", " цього року по особливому щасливий!".
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