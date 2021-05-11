Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успішною українською легкоатлеткою, завоювавши безліч медалей на міжнародній арені. Красуня активно веде соціальні мережі, де пропагує спорт і показує, як проходять тренування.

Цього разу Марина здалася в кросівках, шортиках і ТОПі. Дівчина присіла на біговій доріжці, виставивши розкішні ніжки.

"Новий тиждень, Нові цілі",-написала Бех-Романчук під фото, використавши англійську мову.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Де переклад?", "Найкраща! Я захоплююся тобою", "ти ідеальна", " цілі - це все. Досягти зірок!!!!", "Вас зв'язки стопи не турбують?". "Вона не розуміє, наскільки вона гаряча, права?", "Мариха!!! Ти стрибнеш далі всіх. Україна за тебе стіною", "ти дійсно виглядаєш настільки бездоганно, що тобою неможливо не захоплюватися".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло.

На новому фото в Instagram Марина постала боком до камери, демонструючи підкачану фігуру. Ноги здавалися просто "сталевими".

Зірка спорту була в крихітних шортах, які, навряд чи щось прикривали.

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