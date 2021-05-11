Тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова, розповіла, що відбувається в її родині після розлучення

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков познайомилися, коли їй було 19 років, а йому - 20, пише Politeka.net. Пара розлучилася після 22 років відносин - у 2018 році. У колишнього подружжя залишилися двоє дітей, Роберт і Олівія.

У недавньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Марина розповіла, що зараз ростить дітей сама на орендованій квартирі у Вінниці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зараз у неї в планах накопичити на власне житло.

З дітьми у боксера складні стосунки. Виявилося, що Узєлков заблокував сина в соцмережі три місяці тому. Востаннє батько бачив Роберта, коли той приводив йому сестричку. Олівія попросилася в гості до тата, на що той відповів - у нього є година і вони можуть побачитися.

"Він сказав, що є година і вони можуть побачитися. І Роберт завів сестру, тому що я в той час, як раз працювала", - розповіла Боржемская.