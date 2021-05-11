Тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова, розповіла, що відбувається в її родині після розлучення
Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков познайомилися, коли їй було 19 років, а йому - 20, пише Politeka.net. Пара розлучилася після 22 років відносин - у 2018 році. У колишнього подружжя залишилися двоє дітей, Роберт і Олівія.
У недавньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Марина розповіла, що зараз ростить дітей сама на орендованій квартирі у Вінниці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зараз у неї в планах накопичити на власне житло.
З дітьми у боксера складні стосунки. Виявилося, що Узєлков заблокував сина в соцмережі три місяці тому. Востаннє батько бачив Роберта, коли той приводив йому сестричку. Олівія попросилася в гості до тата, на що той відповів - у нього є година і вони можуть побачитися.
"Він сказав, що є година і вони можуть побачитися. І Роберт завів сестру, тому що я в той час, як раз працювала", - розповіла Боржемская.
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До слова, зараз Роберт зізнався, що не прагне спілкуватися з батьком.
Боржемська промовчала, чи допомагає спортсмен сім'ї матеріально, але зазначила, що на Новий рік він подарував чадам гроші.
Що стосується спільно нажитого майна, то їх загальну квартиру на прохання Узєлкова переоформили на його матір. Боржемська згадала, що нотаріус була здивована її поведінкою, адже Марина просто "світилася від щастя".
"Так. Тому що, напевно, я віддаю те, що я повинна віддати. Тому що найцінніше у мене вже є – діти", – згадала екс-дружина боксера.
Зараз діти заохочують маму ходити на побачення, а вона мріє знайти самодостатнього, зрілого партнера, який вміє поважати чужу свободу і готовий до відповідальності.
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