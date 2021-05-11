Дочка відомого пародиста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової, Ліза, підкорила поведінкою вдома

Ліза Галкіна разом зі своїм братом, Гаррі, з'явилася на світ 18 вересня 2013 року, передає Politeka.net. Попри те, що малюкам всього сім років, у них вже є власні фанати.

У соцмережах раз у раз з'являються групи, присвячені дітям зірок. Користувачі мережі роблять репости різних фото і відео дітей, які часто розміщує їх батько. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу Ліза позувала в білій блузі і картатих брюках. У дівчинки була висока зачіска. Вона здивувала поведінкою - танцювала, і покрутивши стегном, закрила двері.

У цей час за кадром почувся сміх Алли Пугачової.

"Лізочка 🥰", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Гарненька така і без пафосу зовсім, це єдині дітки у зірок, що виховуються правильно, їх завжди приємно дивитися..лапка😍", " Красотуля!!!🌺 🌺 🌺 ", "Наймиліша гарненька дівчинка", "спокусниця!!🔥👍👏🏻👏🏻👏🏻", "Гумористка! 💋Кокетка! 💐 Грація! 😍 👌 ", "Ох, воображуленька маленька", " яка Незрівнянна атмосфера в сім'ї. Милуюся завжди. Лізонька миленька", " спокусниця" , "Молодець Ліза❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Лізо! Ти просто супермолодець 👍розумниця ❤️❤️❤ ️ обожнюю тебе і твоїх батьків", " така милашка😍 😍","гарна дівчинка!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Діти Пугачової і Галкіна зачарували зовнішністю в красивих нарядах: "Ліза і Гарік ви просто...".

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