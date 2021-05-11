Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе, звернувшись до фанатів

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною українською співачкою, яка багато років радує своєю творчістю. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися своїми думками з українцями.

"Брючний костюм або костюм зі спідницею?

Як вважаєте, що йде жінці більше?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Такий красуні, як Ви, Наташа, йде все", "шикарний образ! І я хочу такий же", "напевно той костюм який сидить ідеально, а не висить як мішок", " в брючному дуже круто, стильно і спокусливо!!!", "Ви приголомшлива", "дуже гарний образ, особливо зачіска йде" ," ви дуже шикарна дівчина))", "ви зараз шикарна, як ніколи!", "Як вам круто, і взагалі красуня".

Повідомлялося, що відома співачка Наталія Могилевська погралася з фантазіями фанатів.

У новому пості Instagram співачка заінтригувала шанувальників вельми сміливим фото. Наталя показала своє декольте крупним планом, а посередині вона тримала красиву трояндочку.

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