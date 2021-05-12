Співачка Настя Каменських з чоловіком продюсером Потапом вирішили додати "гостроти" своїм відносинам

Парочка вийшла на прогулянку по весняному Києву, шокуючи перехожих. 34-річна Каменських, не випускаючи з рук камери, закарбувала дану подію і опублікувала відповідні кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"У нас з Льошкою побачення", - похвалилася вона, поставши в світло-бежевому тренчі, футболці з принтом і брюках цегляного відтінку.

"Так, гуляємо Хрещатиком", - підтвердив Потап, що вирядився в білі шорти.

"Не повірите!", - розсміялася Настя, а її коханий додав: "Що виглядає для нас, як самогубство, але..."

"Ні, чого, класно... Така погода крута в Києві, ммм", - заперечила йому співачка. Потап, у підсумку, з нею погодився. А кілька хвилин по тому пара натрапила на бездомних, що "засмагали" прямо в центрі столиці. Це, звичайно, додало екстриму їхній романтичній прогулянці.

Пізніше, вже в авто, Каменських поділилася враженнями: "Зараз настає найкласніша пора, коли можна надягати сукню, кросівочки... Обожнюю літо, обожнюю весну, обожнюю Київ в цей період".

Потап із сарказмом підсумував: "Ненавиджу це все!". А його дружина тільки здивовано підняла брови.

Раніше ми розповідали, днями продюсер відзначив 40-річчя. Усвідомлення того, що він розміняв п'ятий десяток, стало для нього переломним. Про свої страхи заговорила й Каменських.

"У мене, як і у будь-якої людини є страхи... Головний страх, який я найчастіше відчуваю - що у мене щось вийде не ідеально. Саме він забирає у мене величезну кількість сил, енергії, радості і спокою. Ми всі чогось боїмося. Але страхам не можна дозволяти управляти нашим життям і потрібно навчитися їх долати", - повідомила вона в Instagram.

Нагадаємо, що Потап після 40-го дня народження вразив видом у звичайному житті на прогулянці з собакою: "помолодшав за ці два роки"

Як повідомляла Politeka, Каменських у маленькому бікіні нарвалася на критику через пляжні ігри з подругою: "жах"

Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".