Публіка оторопіла при вигляді нових фото Лесі Нікітюк - ось це форми

33-річна ведуча опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких похвалилася фігурою в білому купальнику, передає Politeka.net.

Як відомо, Нікітюк нещодавно повернулася з Туреччини, де розважалася на дівич-вечорі. Крім яскравих вражень, Леся привезла з собою безліч фотографій. Так, дівчина позувала біля басейну на колінах, "відстовбурчивши" свій предмет гордості.

Леся зробила два варіанти одного й того ж фото, з однією очевидною відмінністю. На першому з них ведуча в фотошопі "підправила" свої форми так, щоб виглядати в точності як Кім Кардашьян - американська світська левиця, відома своїми унікальними стегнами. А на другому кадрі Нікітюк постала у звичному вигляді.

"Good morning мої пташки❤️ На ніч намазалася кремом від Кім Кардашьян і подивіться...!!!! 😜1/2? 👇 👇 👇", - Леся жартома розкрила свій секрет.

Користувачі бурхливо кинулися обговорювати побачене. Ведуча Маша Єфросиніна однією з перших відгукнулася в коментарях: "Я на секунду охреніла".

"Я теж!!! Прокидаюся вранці, а вона виросла🙈", - відповіла їй Нікітюк.

"Як завжди 🔥 🔥 🔥 навіть без крему ❤"; "І попа збільшилася 😂 😂 😂"; "Прекрасна 😍"; "Фотка топ 😇"; "Ваші краще 😍 голосую за 2 ❤️ обожнюю Ваше почуття гумору"; "Аж вода в басейні сколихнулася від збудження та божевільної краси😂"; "у Вас своя "Кардашьян" красивіше, ніж та, що після крему👍 😂", "оце красава", - пишуть фанати.

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