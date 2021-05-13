Гумористка Олена Кравець, покинувши "Жіночий квартал", захотіла великих змін, а тому зважилася на новий імідж

Нещодавно 44-річна зірка показала себе з новою зачіскою. Відповідні кадри Олена опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Привіт! А я підстриглася! Психанула, як то кажуть!). Дуже вже захотілося змін! Не виключено, що все це - вплив системи @mudroed (правильного харчування, - ред.), моїх результатів, ну і весни, звичайно ж!)))", - повідомила Кравець.

Актриса позбулася довгих локонів і постала на фото з короткою стрижкою. Також у неї з'явився чубчик.

Фото перетворень тут же рознесли по Мережі. В одному з пабліків гаряче обговорюють зовнішність Кравець. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті. Користувачі досі сперечаються, старить або все ж молодить Олену її нова стрижка.

"Навіщо ти це зробила"

"👎 постаріла з такою зачіскою на років 5" - "а як на мене, навпаки..."

"Чудово виглядаєш! 10 років скинула. Так тримати! Не шкодуй волосся, коротка стрижка молодить"

"Стала гірше, як хлопчик"

"Схожа на себе на весільній фотці 20 років тому"

"Стала дуже проста"

"Було краще, виглядає як стара"

Нагадаємо, покинувши "Жіночий кварал", Кравець приєдналася до команди нового шоу на телеканалі 1+1 "Твій день".

"Мені і моїм колегам по проєкту випала честь заповнювати денний ефір на телеканалі 1+1. До того ж, робити це легко, весело, інформативно і щиро, залишаючись собо, - ділилася подією Олена. - Звичайно, це виклик, оскільки в такому амплуа мене глядачі ще не бачили. Будемо обговорювати актуальні питання, я буду ділитися особистим, говорити про те, що дійсно хвилює. Чесно зізнаюся, трохи хвилююся, але мені дуже цікаво, відчувається неймовірний кураж".

Шоу за участю Кравець стартує вже 24 травня.

Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" приголомшила одкровенням про сім'ю: "Прости мене....».