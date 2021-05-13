Відома телеведуча Леся Нікітюк порадувала численних шанувальників

33-річна ведуча опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram в розділі сторіз, на яких похвалилася, хто допомагає їй поміняти гуму на автомобілі, передає Politeka.net.

Так, Нікітюк показала, що у кожної самотньої дівчини долежн бути "благодійник". І в ролі її "благодійника" виступив відомий актор з "Ліги сміху" Володимир Шумко.

"Завжди знайдеться друг на колесах, любов", - сказала Нікітюк.

Комедійний актор Володимир Шумко поміняв Лесі гуму на автомобілі. Саме з ним зірка виклала кілька відео в Instagram. Нікітюк по-дружньому поцілувала Володимира в щоку, показавши цим, що у них теплі дружні стосунки.

"Тепер можна і відзначити", - показала пікантній кадр зі спальні зірка.

Нещодавно знаменитість виставила досить пікантне фото, позуючи на ліжку в спальні і показавши спокусливу ніжку без одягу. Так, артистка доповнила пікантний кадр оголеного тіла склянкою зі стиглою полуницею. Схоже, телеведуча вирішила поїсти в ліжку.

Як відомо, Нікітюк нещодавно повернулася з Туреччини, де розважалася на дівич-вечорі. І посміялася сама з себе через те, що дуже пізно вирішила міняти гуму - в середині травня. Всі водії вже давно перевзули свої автомобілі, а її "Ластівка" досі їздила на зимовій гумі.



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