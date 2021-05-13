Відома телеведуча Леся Нікітюк порадувала численних шанувальників
33-річна ведуча опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram в розділі сторіз, на яких похвалилася, хто допомагає їй поміняти гуму на автомобілі, передає Politeka.net.
Так, Нікітюк показала, що у кожної самотньої дівчини долежн бути "благодійник". І в ролі її "благодійника" виступив відомий актор з "Ліги сміху" Володимир Шумко.
"Завжди знайдеться друг на колесах, любов", - сказала Нікітюк.
Комедійний актор Володимир Шумко поміняв Лесі гуму на автомобілі. Саме з ним зірка виклала кілька відео в Instagram. Нікітюк по-дружньому поцілувала Володимира в щоку, показавши цим, що у них теплі дружні стосунки.
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"Тепер можна і відзначити", - показала пікантній кадр зі спальні зірка.
Нещодавно знаменитість виставила досить пікантне фото, позуючи на ліжку в спальні і показавши спокусливу ніжку без одягу. Так, артистка доповнила пікантний кадр оголеного тіла склянкою зі стиглою полуницею. Схоже, телеведуча вирішила поїсти в ліжку.
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