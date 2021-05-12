Популярна співачка Надя Дорофєєва поділилася особистими кадрами перед зйомкою

Надя Дорофєєва живе в активному ритмі, тому кожен день, займаючись своїми справами, робить кілька фото і відео, якими інтригує фанатів. Цього разу зірка привернула до себе увагу відразу декількома образами.

Оскільки артистка почала сольну кар'єру, для залучення уваги вона нерідко влаштовує модні фотосесії, змінює образи і зачіски. Цього разу спочатку зірка заінтригувала пікантним фото в короткій оверсайз-толстовці.

"Знову забула надіти штани" - жартівливо пише зірка, позуючи в толстовці, джинсівці і масивних черевиках на шнурівці. А вже після показує, як вона в цій же кофті, але в Парсі з джинсами, їде у справах, помічаючи: «тим часом у нас переїзд, насправді я не завжди така весела».

На завершення, нарешті, зірка поділилася кадрами з гримерки, де ніжилася перед дзеркалом, поки колега масажувала їй голову. Вспушивши волосся, Надя щасливо посміхалася і крутилася в сторони, показуючи, як нарешті відпочиває.

На більш ранніх кадрах Надя показала, як взяла участь у новій зйомці. На кадрах видно, що Надя відображена в павільйоні, вона позує на темному тлі в світлій кімнаті. Перед камерою співачка з'явилася у вельми незвичайному і не гламурному образі-на ній однотонне вбрання.

У підписі до фотографій Дорофєєва написала: "чого б вам хотілося прямо зараз? Я ось дико хочу на музичний фестиваль".

Користувачі тут же почали обговорювати нову фотосесію зірки, відповідаючи на її питання і засинаючи компліментами. Однією з перших знімки Наді прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк: "Просто знищила". "Що б ти посміхнулася", "а я б хотів зустрітися з тобою", "мені б хотілося на море", "Хочу на твій концерт", "красуня", "незвичайна", "обожнюю тебе", "Хочу тебе обійняти", - пишуть в коментарях до фото наді.

Нагадавши, Безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "вогонь".

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