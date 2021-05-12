Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін образив екс-"ВІА Гру" Надію Мейхер, і досі розплачується за свою помилку

39-річна співачка, мабуть, не думає прощати ведучого після його необачної витівки. Про це Дьомін повідомив у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Слава поділився скрином екрану телефону, на якому видно, що він зробив спробу заглянути на сторінку до Мейхер, але відповідь була неухильною "користувач не знайдений".

"А Надя Мейхер досі мене не розблокувала 🤔", - підсумував він.

Нагадаємо, співачка заблокувала Дьоміна у всіх соцмережах після того, як він дозволив собі нескромне питання про її бюст. Під час інтерв'ю Слава безцеремонно поцікавився у Наді, який у неї розмір. Співачка вкрай негативно відреагувала.

Дьомін потім виправдовувався, мовляв, дійсно переживає за дівчат з великим бюстом, і хотів отримати від Наді кілька життєвих порад, нібито, публіка жадає. Але Мейхер не оцінила його завзяття.

"Можливо, це звучало якось дивно, вульгарно, але мені було дійсно цікаво. Я, як людина, не розумію, наскільки важко дівчатам з великими грудьми. Тому хотів, щоб Надя про це розповіла, - заявляв він в ефірі програми "Зірковий шлях", під кінець звернувшись до співачки, - Надь, ну може, розблокуй вже, ну ми ж вже поговорили, все з'ясували...".

Очевидно, що екс-"ВІА Гра" все ще таїть образу.

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