Актриса Ксенія Мішина показала, як змінилася після примирення з коханим

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта деякий час тому запідозрили, що пара сильно посварилася. Але тепер, схоже, вони знову разом і навіть з'їздили на травневі свята в Одесу до моря. У своєму Instagram Ксенія показувала яскраві знімки з відпочинку, а тепер виклала кілька кадрів свого перетворення – дівчина кардинально змінила образ, спантеличивши фанатів. На нових знімках актриса сама на себе не схожа.

На фотографіях Мішина з'явилася в оригінальному атласному платті синьо-жовтого кольору і оригінального фасону, але найбільше уваги привертає її яскравий макіяж, перуку на голові і безліч прикрас. В очі кидається червона помада на губах в тон лаку на нігтях, ще й міміка додає знімкам зухвалості і самовпевненості. Такий Ксенію ще ніхто не бачив.

Правда не всі шанувальники оцінили перетворення зірки, її знімкам залишили мало лайків, на що вона поскаржилася потім у своїх сторіс. За словами актриси, ці фото були зроблені деякий час назад в рамках фотосесії для світського порталу, в якій вона приміряла образ з 80-х років.

Фанати ж відзначили, що на фотографіях Мішина схожа на Дашу Астаф'єву або Вікторію Булітко, але не на себе. "Найнеймовірніша, дуже красиво, стильно і модно", "Я одна подумала, що це Даша Астаф'єва", "Вас не впізнати", "Не впізнала, по першому фото, подумала Булітко з Дизель шоу", "Тю, я подумала, що це Даша Астаф'єва", "Дуже красива в будь-якому образі", - пишуть користувачі.

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