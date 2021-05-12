Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала кумедне відео з фіналу і поділилася планами на найближче майбутнє

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу телезірка розкрила свої плани-вона хоче ходити на роботу пішки, поки тепло і втекти з чоловіком, але не уточнила куди саме.

Ось кілька пунктів з плану Маші Єфросиніної на самий обожнюваний сезон:



- В офіс не машиною, а пішки!



- Дорогою матчу на фундучному молоці!



- Одягатися в яскраве!



- Втеча з чоловіком...

Фолловери прокоментували плани Єфросиніної: "Ах як хочеться в травні та знову в Італію на твій ін. які ми були щасливі і вільні, і навіть не підозрювали про це)", "Втеча в Мексику?".

Також, Марія згадала свою бабусю, яка була авторитетом для неї і заявила, що автор книги "Підсвідомість може все" Джон Кехо "злизав" все у її бабусі.

"Моя бабуся Маша Єфросиніна старша з моїх самих ранніх років вчила мене тримати спину рівно і безумовно відчувати свою внутрішню всемогутність (не перевагу, а саме посильність всього! ) "Хочеш бути Королевою, вже зараз відчувай себе нею!"- говорила вона.



Днями я закінчила читати книгу Джона Кехо" Підсвідомість може все " - тупо чоловік злизав все у моєї бабусі.

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