У мережі показали старшого сина співачки Крістіни Орбакайте разом з батьком

Дочка співачки Алли Пугачової почала будувати відносини з Володимиром Пресняковим в юному віці, передає Politeka.net. Обидва познайомилися у 1986 році, на той момент Христині було всього 15 років, а Володимиру - 18.

Пара розлучилася через 10 років відносин. За словами Преснякова, обидва не могли ужитися разом, адже по природі вони два лідери. На момент розлучення Орбакайте вже стала мамою, і їх спільному синові, Микиті, було п'ять років. Колишнє подружжя підтримує теплі відносини.

Зараз синові Христини і Володимира 29 років, він займається музикою і веде свій блог на Ютубі. У 2017 році хлопець одружився з моделлю Оленою Красновою.

На фан-сторінці Орбакайте в Instagram опублікували фото Микити разом з батьком. Примітно, що автори поста вирішили змінити зовнішність першого - онук Пугачової постав "зарослим", як і його батько. Таким чином ще більше можна помітити схожість між родичами.

"Микита з татом💪 💪 💪", - підписаний знімок.

Публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів. Знімок викликав справжній фурор.

"Двоє зі скриньки - однакові на обличчя 🔥 🔥 🔥", "дитя справжньої юнацької любові", "одне обличчя!!!!!👍 👍 👍 ", "Кров не вода не розбавиш👏", " це Микитааааа?...", "Схожий. Але на Микиту не схоже:))", " а я думала, що два фото поєднали: теперішній тато і тато в молодості!))) ", "Портрет татів👍", "Очманіти, ксерокопія", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте показала, як виросла внучка Пугачової, відео: "з віком на Христину схожа".

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