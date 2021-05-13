Андрій Данилко засвітився в новому "політичному" неподобстві

47-річному артисту довелося несолодко після того, як його в образі Вєрки Сердючки, нібито помітили на заході в Сочі. У Мережі навіть з'явилися кадри з людиною, одягненою, як Вєрка і дуже на неї схожою.

Андрій Михайлович заявив, що це фейк, зробивши відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Будьте уважні і обережні!", - попередив він.

Чоловік із зіркою на голові виявився всього лише клоном Сердючки, що пародіює відому виконавицю.

Користувачі з ентузіазмом коментують ситуацію:

"Вчора в Сочі був концерт пародії на Сердючку. Бачив у знайомих. Так що точно фейкньюс"

"Ну і що???? У Росії теж люблять Вєрку Сердючку!!! Обожнюємо!!! І завжди раді! У Туреччині де ми відпочивали разом з українцями виступав Данилко і всі були дуже раді і щасливі і всі разом плескали і кричали браво!!!"

"Ми не проти побачити вас у нас. Ми - звичайні люди, яким вся ця політика до одного місця, ми всі вже втомилися. Ми просто хочемо слухати музику і дивитися на талановитих артистів 🌷"

"Ну навіть якщо б і виступав, то що? Знайшли за що соромити"

"Ой, це Веранда напевно❤️ я була на її виступі в клубі в Москві. @v_serduchka неповторний оригінал❤️"

"Господи, це відомий пародист Сочинський, він щороку на красивих іграх виступає...узпагойтеся))) Данилко якщо і виступає, то без палева і не на такого роду заходах)))"

Нагадаємо, Андрій Данилко, закохавшись, втратив спокій і апетит: "думав, таке може бути тільки в 20 років"

Як повідомляла Politeka, Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "що так до неї мужики ходять...".

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