Андрій Данилко засвітився в новому "політичному" неподобстві
47-річному артисту довелося несолодко після того, як його в образі Вєрки Сердючки, нібито помітили на заході в Сочі. У Мережі навіть з'явилися кадри з людиною, одягненою, як Вєрка і дуже на неї схожою.
Андрій Михайлович заявив, що це фейк, зробивши відповідний пост у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
"Будьте уважні і обережні!", - попередив він.
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Чоловік із зіркою на голові виявився всього лише клоном Сердючки, що пародіює відому виконавицю.
Користувачі з ентузіазмом коментують ситуацію:
"Вчора в Сочі був концерт пародії на Сердючку. Бачив у знайомих. Так що точно фейкньюс"
"Ну і що???? У Росії теж люблять Вєрку Сердючку!!! Обожнюємо!!! І завжди раді! У Туреччині де ми відпочивали разом з українцями виступав Данилко і всі були дуже раді і щасливі і всі разом плескали і кричали браво!!!"
"Ми не проти побачити вас у нас. Ми - звичайні люди, яким вся ця політика до одного місця, ми всі вже втомилися. Ми просто хочемо слухати музику і дивитися на талановитих артистів 🌷"
"Ну навіть якщо б і виступав, то що? Знайшли за що соромити"
"Ой, це Веранда напевно❤️ я була на її виступі в клубі в Москві. @v_serduchka неповторний оригінал❤️"
"Господи, це відомий пародист Сочинський, він щороку на красивих іграх виступає...узпагойтеся))) Данилко якщо і виступає, то без палева і не на такого роду заходах)))"
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Як повідомляла Politeka, Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "що так до неї мужики ходять...".
Також Politeka писала, що "важкохворий" Данилко відпалив по повній на вечірці для обраних, кадри вже в мережі: "Віра, мама, Наполеон".