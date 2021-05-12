Співак Філіп Кіркоров повідомив про трагедію

Артист став виходити на сцену з юного віку, передає Politeka.net. Кар'єра співака поступово розвивалася, і завдяки своїй творчості Кіркоров завоював любов мільйонів людей.

А 11 травня Філіп повідомив про смерть однієї зі своїх найвідданіших фанаток, розмістивши з нею кілька кадрів. На фото артист обійняв біляву жінку, яка стала за всі ці роки його, можна сказати, рідною людиною.

"Ну що за травень такий? Ще одна сумна звістка долетіла до мене сьогодні... Померла моя прихильниця @maraosuroka з Риги... Сьогодні їй повинен був виповниться 51 рік... Нестерпно боляче, складно усвідомлювати, що більше немає з нами делікатної, розумної, уважної, життєлюбної Мари", - написала співак.

Філіп розповів, що померла була журналістом, астрологом і психологом. Мара за 20 років написала про артиста багато добрих статей і була для нього ризьким другом.

"Прибалтійська тактовність Мари зворушувала мене завжди й ми вже за ці роки стали справжніми друзями. Красуня Мара. Як шкода... Світла пам'ять!🙏 🏻 ",- написав співак.

Публікація зібрала майже 90 тисяч лайків і багато коментарів:

"🙏 🏻світла пам'ять", " спасибі, Філіп, що так тепло згадав Мару! Вона заслужила це", " вона прожила тільки пів життя😢. Як боляче втрачати людей. І не важливо, ким вони були в твоєму житті. Тому, що втрата людського життя, це вже велика втрата", "Немає слів.... 💔 ... Просто не вкладається в голові... 😔 😔 😔 Як жорстока часом доля🙃 🙃... Світла Пам'ять Марі🙏 🙏... 🥀🥀.

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