"Холостяк 11" з Михайлом Заливако практично досяг свого фіналу. У новому випуску дівчат чекав сюрприз від мами хлопця

Як передає Politeka.net, у Мережі з'явилося нове відео з анонсом 11-го випуску, в якому Міша буде знайомити претенденток на його серце з головною жінкою у своєму житті - мамою. Відповідні кадри опубліковані на YouTube-каналі шоу.

Так, мама "Холостяка" влаштувала трьом дівчатам, що залишилися, "круту перевірку", за словами Міші, поставивши всього одне питання.

Відзначається, що це питання шокувало Аню, потопило Дашу та вивело на чисту воду Розалі.

"Нічого вона мені так і не відповіла", - суворо прокоментувала гіпотетична свекруха ситуацію з Анею.

"Я просто падаю на дно, а вибратися не можу", - поскаржилася, у свою чергу, зі сльозами на очах Даша.

У підсумку, церемонія вручення троянд пройшла в напрузі. Є ймовірність, що Заливако не вручив заповітну квітку нікому.

"Рішення, яке я прийняв, дуже важке для мене...", - заявив він.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють анонс, в передчутті видовища. Відзначимо, випуск зі знайомством з сім'єю "Холостяка" покажуть на телеканалі СТБ у п'ятницю, 14 травня.

"Було б здорово, якби "жодна" не прийняла троянду від Михайла. Це був би гідний фінал його поцілунків з усіма і гри в психотерапевта"

"Це той чувак, який говорив Даші, що не потрібно прислухатися до батьків!"

"Коли холостяки знайомляться з мамами дівчат, то все проходить доброзичливіше, якось простіше. Мами наречених стіл накривають, метушаться навколо гостя. А коли холостяки приводять дівчат знайомитися з мамою, то виглядає це напружено, як іспит для наречених"

"Мама така владна жінка!! Капець звичайно!"

"Міша на маму не схожий, зовні, напевно характером. Віє від неї суворістю, рішучістю і навіть страхом. Може мені так здалося 😂"

"Так, у матусі погляд важкий, а раптом Розалі ще вибере, тоді точно Заливакові котомку і в біга, матуся буде лаяти, так що, дівчата, біжіть від цього женишка"

"Я побачила, що мама не задоволена Анею Богдан, думаю вона буде наступна жертва"

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