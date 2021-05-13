Співачка Мішель Андраде показала незвичайне кільце на пальці, виклавши кадри в мережу

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка болівійського походження і підопічна Потапа Мішель Андраде часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі. Так, цього разу красуня в своїх Instagram-сторіс показала цікаві кадри, на яких похвалилася своєю оригінальною прикрасою.

Як видно, Мішель зняла на відео свою руку з цікавим колечком на великому пальці. Прикраса зроблена з бісеру білого і рожево кольору і красиво виблискує на сонці підкреслюючи витончену руку артистки. При цьому на ще одне більш традиційне кільце видно на середньому пальці руки Андраде, воно блищить сріблястими переливами.

На кадрах, яке показала Мішель, можна побачити, що на ній світлі джинси і рожева кофтинка, а на руках стриманий природний манікюр. Зірка ніяк не прокоментувала свої сторіс, але видно, що їй хотілося похвалитися обновкою у відео оригінального колечка.

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