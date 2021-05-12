Знаменита співачка Тіна Кароль Зараз на відпочинку, а тим часом в мережі показали, якою б у неї могла бути дочка

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписують бурхливий роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, Зараз на відпочинку з сином-красенем. На фан-сторінці, присвячених співачці опублікували фотоколаж, якою б могла бути дочка у неї з Даном Баланом.

На красивому фото показали сімейну ідилію-Дана Балана, Тіну Кароль і дівчинку-красуню, років семи.

"Часто момент здається куди важливіше самої події", - процитувавши слова Тіни Кароль написали під фото.

Як видно на фото, зробленому в Фотошопі, Тіна Кароль стоїть в модному картатому пальто і хустці, приобнімая маленьку дівчинку в милому чорному капелюшку, Дан Балан - поруч з дівчатками. Малятко дуже схожа на Тіну і Дана.

Передплатники залайкали публікацію з сету фотографій і залишили кілька коментарів: "Вау🌷 🥰 що за милота?) 😻 Любимки)", "дуже красиво😍 😍", " давно вже закінчилися слова, щоб описувати своє захоплення від твоїх ФШ. Кожен раз в серці, і цей так само не виняток😻 💔", " 💜 маленька Тіночка любить Тіну і дана💜", "чекаємо коли у наших зайчиків з'явиться своє Малятко ❤ ️"

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "хто тут була до мене?".