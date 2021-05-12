Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна представила свою протеже – співачку Ярима

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом зі совою командою почали продюсувати творчість юної артистки, яка виступає під сценічним ім'ям YARIMA. Дівчина щойно презентувала свій перший дебютний кліп, а Саніна у своєму Instagram розповіла про юну виконавицю.

Юлія опублікувала у своєму мікроблозі короткий фрагмент з нового кліпу юної артистки і розповіла, де можна подивитися всю роботу повністю. "Дивіться кліп YARIMA - про нас, вже на YouTube! Наша команда з любов'ю створювала для вас цю роботу. @yarima_music вітаємо з початком. Посилання на кліп в сторіс".

Відзначимо, що в лютому Саніна виклала в мережу фото з чоловіком і Яримою, а в підписі до нього коротко представила юну артистку. Також співачка повідомила, що готують для протеже нові треки, фотосесії і розігрів на стадіонному концерті The Hardkiss. Хвилююче, але пора представити вам нового артиста. ЯРИМА. @yarima_music підписуйтесь, щоб стежити за тим, як будуть збуватися мрії юної дівчини! Ми вже почали роботу над авторськими треками, попереду фотосесія, зйомки відео і розігрів на Олімпійському. Відчуваю себе феєю", - написала тоді Саніна. А тепер показала першу серйозну роботу своєї протеже.

Додамо, що в коментарях почалося бурхливе обговорення, багато користувачів відзначили, що юна співачка дуже схожа зовні на саму Юлію. Також Фанати обговорюють, що пісню дівчина виконала російською мовою. "Вона ніби маленька Юля", "Пісня сподобалася, хоча скептично була налаштована, але я за українську мову або англійську, пісні тоді крутіше звучать!", "Таке враження, що цей російський треш ніколи не закінчиться", "Думала пісня українською буде. Але Марі молодець, красива пісня, лірика супер. Вітаю з дебютом", "Який голос", - пишуть в коментарях.

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