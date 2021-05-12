Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як проводить час з коханою дружиною

Співачка Настя Каменських вирушила до Мексики, де проводяться зйомки її реаліті "Девочки рулят", передає Politeka.net. У шоу задіяні близькі люди, в тому числі чоловік зірки, Потап.

У своєму Instagram репер поділився кадром прогулянки з дружиною на яскравому відпочинку. На фото Настя була в рожевому бікіні, вона йшла прикривши очі.

А чоловік артистки надів пляжні сорочку і шорти. Пара трималася за руки.

"Я залишив своє серце в Мексиці", - написав Потап.

За сім годин публікація зібрала понад 30 тисяч лайків. Примітно, що деякі користувачі мережі помітили у Каменських животик і заговорили про вагітність.

"Животик не приховати вже ♪ ", "Коли вже Настя народить?) ", "Ось відчуття коли поруч пливе королева 🥰❣❣💣💣💣💣💣💣💣", "А Ви дітей плануєте?", "Які ж ви красиві 😍 😍 😍 бомбезно🔥 🔥", " Потап так покращав)!!!🔥 ❤ ️ ", "Щось Настя поправилася (("," ви дуже красива пара👏", " Настя.який яскравий.гарний купальник💯💯💯❤️❤️❤️🥰", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки, і тільки у 2019 році вирішили оголосити про це, зігравши весілля.

Потап згадував, що йому було дуже важко розповісти про стосунки зі співачкою.

"Хотілося зробити це раніше, але у мене була сім'я, діти, робота і поки ми все вирішували за лаштунками, пройшло багато часу", - розповів артист.

Нагадаємо, що Потап після 40-го дня народження вразив видом у звичайному житті на прогулянці з собакою: "помолодшав за ці два роки"

Як повідомляла Politeka, Каменських у маленькому бікіні нарвалася на критику через пляжні ігри з подругою: "жах"

Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".