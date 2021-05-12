Співачка і актриса Дженніфер Лопес часто дивує кадрами, зробленими в гримерці перед концертами

Виконавиця працює мало не кожен день, любить активний спосіб життя і до концертів ставиться дуже відповідально. Не так давно мережу облетіла серія кадрів з останнього виступу Лопес. Кадри, зроблені перед концертом, підкорюють мережу не менше.

Так, в Instagram з'явилося фото з 51-річною знаменитістю, яка без збентеження і натяку на скромність підняла сукню, дозволяючи гримеру розібратися з шиммером для тіла. Намазавшись спеціальним засобом для блиску, Лопес акцентувала увагу на пишних стегнах.

"Ось так молодіють" - пише один з шанувальників артистки.

Не секрет, що Лопес завжди робить акцент саме на ногах, якими так пишається. Щоб в будь-якому віці мати можливість перевершити дівчат і жінок, вона займається йогою, спортом і танцями кілька разів на тиждень, більш того, ритуал по догляду за шкірою Дженніфер триває більше півтори години кожен день.

Щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою. Одним з особистих роликів з роботи над новим проектом Лопес також поділилася зовсім недавно, показуючи себе справжню.

Світлий спортивний костюм і біла майка-безрукавка тільки надали Дженніфер моложавого вигляду. Майже в 52 роки вона може з легкістю показати, наскільки молодше вона виглядає в реальності і цифри їй не перешкода. На тренуванні-репетиції перед зйомкою зірка добре потрудилася.

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