Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако опинився в складній ситуації через звернення в новому ефірі

Історія Михайла і учасниці Юлії "Зайки" була досить заплутаною і складною. Більш того, хоча дівчині вдалося випросити для себе шанс, вже через тиждень чоловік все ж залишив її і відмовився продовжувати спробу побудувати з дівчиною відносини.

Після цього Михайло також приголомшив черговим рішенням і не подарував троянду одній з улюблениць українців. Тепер фанати не знають, чого чекати в черговому ефірі. Більш того, чоловік в новому анонсі показав, як ставиться до Юлії, яка залишила проект.

У ролику видно, як Михайло навіть прийшов на зустріч до Юлії, яка порушила всі правила 11 сезонів проекту. А також дівчина навіть зізналася в коханні чоловікові, мабуть здивувавши його, але не кращим чином.

"Юлечка🔥; чи побачимо ми, чи були у Міші почуття або тільки претензії?; Чекаємо Юлічку!; Він вже її не поверне😢; будемо чекати; не розумію, навіщо чекати, якщо переможниця Богдан; дивно, що він у футболці, з машини коли виходить в сорочці; Зайка в студію!😂 ; Якщо вона повернеться...то це капець!Більше взагалі не буду холостяка дивитися...все побудовано на шоу; Моя ж ти зайка я сподіваюся він тебе поверне!!! 😍 » ,- пишуть в мережі.

Як відомо, в дев'ятому випуску Міша вигнав 27-річну Юлію "зайчика", яку мало не з самого початку називали його фавориткою. Зараз за серце "Холостяка" залишилися боротися Анна Богдан, Дарія Ставничая і Розалі Номбре. Заливако належить зробити нелегкий вибір.

Поки вся країна спостерігає за цією інтригою, Міша у своєму мікроблозі в Instagram виставив яскраве фото з Дахаба, Єгипет. Судячи з усього, це нове фото, зроблене вже після закінчення зйомок "Холостяка".

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако розлютив українок несподіваним вчинком: "як він принизив дівчат, ганьба»