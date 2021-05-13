Українська співачка і дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко поділилася своєю радістю
Як пише Politeka.net, 40-річна співачка на своїй сторінці в Інстагрм показала свої обійми з іншим артистом.
Тоня Матвієнко нещодавно спільно зі співаком Романом Скорпіоном записала пісню "я нікому тебе не віддам".
Зараз артистка показала спільне з Романом фото, яке стало обкладинкою до синглу, і повідомила радісну звістку. Композиція набрала більше мільйона прослуховувань.
"Урааааа", - написала Матвієнко.
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Зазначимо, пісню презентували 12 березня. Композиція викликала бурхливу реакцію в мережі.
"Щастя що у нас в Україні є такі артисти і голоси. Як же ви Роман співаєте душевно в дуеті. Радуйте нас частіше такими піснями", " ніколи не могла подумати, що у вас вийде такий чарівний дует. Поєднання ваших голосів просто заворожує«, " рідко коментую, але тут немає сил стримати емоції викликані дуетом двох душ ... Молодці, Роман, Тоня, думаю це хіт, і у нього велике майбутнє. Кліп повинен бути знятий, ніжний, романтичний кліп, дуже цього хотілося б", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися в 2017 році, цьому передував тривалий роман. Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу «Голос країни».
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