Коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як проводить час з її сином Платоном
Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта кілька тижнів бурхливо обговорювали серйозну сварку парочки, але схоже, закохані помирилися все у них тепер добре. Нещодавно у своїх Instagram-сторіс Саша опублікував веселі кадри, на яких з'явився разом з сином Ксенії Платоном.
На кадрах видно, що Еллерт "робить огляд" на якесь дивне пристосування-рогатку, при цьому він стверджує, що зробив її сам. Однак, все "псує" Платон, який несподівано з'являється в кадрі і починає розповідати, що Саша всіх обманює, а цю рогатку вони замовили в Інтернеті.
"Не обманюй, ми замовили її. Та це ми її замовили на сайті", - каже хлопчик у ролику. "Та це я Платону сказав, що замовили", - посміхаючись, виправдовується Олександр. "Народ, він обманює", - продовжує обурюватися син Мішиної.
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Схоже, Платон добре ладнає з коханим своєї мами актриси Ксенії Мішиної. Вони разом проводять час, катаються на машині і займаються своїми чоловічими справами.
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