Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) побував на світському заході і вирішив пожартувати над Джамалою і Alyona Alyona
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив з "Время и Стекло" нещодавно побував на церемонії нагородження української премії "Юна". На світський захід він прийшов у вельми екстравагантному образі, злегка помінявши імідж після розпаду групи. Судячи з кадрів, які артист виклав у своїх Instagram-сторіс, у нього був гарний настрій і він весело провів час.
Так в сторіс позитиву видно, що він роздавав інтерв'ю, позував фотографам у фотозоні премії, а також вирішив пожартувати над Джамалою і Alyona Alyona, сидячи в залі. Олексій через додаток на смартфоні "зістарив" обличчя співачок, і показав їм що з цього вийшло. А вийшло дуже забавно сиві Джамала і Альона виглядають дуже комічно – такі собі сиві усміхнені бабусі з молодих красунь.
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"Так... Боже мій, коли ми будемо ось такі от старенькі...", - посміхаючись каже Джамала, коли Олексій показує їй її зістарене обличчя. "О... я індійка, індійка", - зазначає Alyona Alyona, дивлячись на своє зістарене обличчя. Схоже, співачки зовсім не образилися на такий жорсткий жарт позитиву, навпаки - їх це теж повеселило.
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