Відома українська співачка Настя Каменських прийшла в ефектному вбранні на червону доріжку

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала дуже популярною співачкою ще з часів дуету"Потап і Настя". Дівчина постійно підігріває до себе інтерес, з'являючись на різних заходах.

Цього разу Настя вирішила відвідати Yuna2021, куди прийшла в ефектній чорній сукні з "ліхтариками". Каменських позувала перед фотографами на червоній доріжці, вражаючи неординарним вбранням.

"Красуня Каменських в екстремальному міні дала урок на червоній доріжці церемонії Yuna2021. Подобається образ співачки?",- написано в Instagram під фото.

Фанати неоднозначно оцінили вбрання дівчини:

"Я одна не розумію подібні сукні??? Що ця ліхтарики, а не ліхтарі, цитую Андре Тан, в такому навіть вже не ховають", "Чого то мені здається що заміжжя пішло їй не на користь .Вона взагалі стала нецікава ,пісень особливо немає, вся в депресіях якихось", "після заміжжя, як з ланцюга зірвалася".

Повідомлялося, що відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як проводить час з коханою дружиною.

У своєму Instagram репер поділився кадром прогулянки з дружиною на яскравому відпочинку. На фото Настя була в рожевому бікіні, вона йшла прикривши очі.

А чоловік артистки надів пляжні сорочку і шорти. Пара трималася за руки.

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