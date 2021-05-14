Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, показала свою підтягнуту красу

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успішною легкоатлеткою, завоювавши для України безліч нагород. Дівчина активно веде соціальні мережі, де пропагує серед українців спорт.

На фото красуня з'явилася в спортивному топі і міні-шортах, демонструючи рельєфну фігуру. Дівчина позувала на тенісному корті, взявши в руки ракетку і м'ячик.

"Ви любите грати в теніс?

Люблю активний відпочинок", - написала Марина під фото.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе", "яка сильна Краса", " навіщо так красиво?", "Я люблю грати з тобою в хокей", " так, люблю!", "Мені так подобається ! Але може бути складно сконцентруватися, граючи проти вас","я люблю грати в теніс з Мариною, і мені так приємно зустрітися і пограти з тобою коли-небудь".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло.

На новому фото в Instagram Марина постала боком до камери, демонструючи підкачану фігуру. Ноги здавалися просто "сталевими".

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