Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, показала свою підтягнуту красу
Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успішною легкоатлеткою, завоювавши для України безліч нагород. Дівчина активно веде соціальні мережі, де пропагує серед українців спорт.
На фото красуня з'явилася в спортивному топі і міні-шортах, демонструючи рельєфну фігуру. Дівчина позувала на тенісному корті, взявши в руки ракетку і м'ячик.
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Люблю активний відпочинок", - написала Марина під фото.
Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:
"Люблю тебе", "яка сильна Краса", " навіщо так красиво?", "Я люблю грати з тобою в хокей", " так, люблю!", "Мені так подобається ! Але може бути складно сконцентруватися, граючи проти вас","я люблю грати в теніс з Мариною, і мені так приємно зустрітися і пограти з тобою коли-небудь".
Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло.
На новому фото в Instagram Марина постала боком до камери, демонструючи підкачану фігуру. Ноги здавалися просто "сталевими".
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