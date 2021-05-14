Вагітна телеведуча Катя Осадча викликала фурор в короткій сукні і на шпильках

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз вагітна третьою дитиною, виклала у своєму мікроблозі в Instagram добірку фотографій з церемонії нагородження премії "Юна". Кадри зі зйомок "Світського життя" також з'явилися на сторінці програми в соцмережі.

На знімках і відео видно, що для заходу Катерина вибрала вельми незвичайний наряд, який прикривав її зростаючий вагітний животик. На ній коротке і об'ємне чорне плаття цікавого фасону, яке прикриває вагітність, а свій образ вона доповнила чорними човниками на шпильках і стильним шкіряним беретів. Волосся телезірки акуратно укладене, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж.

У підписі до своїх фотографій Осадча написала: "Після багатьох переносів десята церемонія @yunaawards відбулася. Вітаємо всіх переможців і дивіться докладний репортаж вже цієї суботи у "Світському житті".

Користувачі тут же почали обговорювати нові фотографії, образ Каті та інших зірки. "Буду дивитися, обов'язково. Вітаю всіх переможців", "Чекаємо! Катюша, ви чарівна", "Які всі красиві. Нарешті відбулася церемонія!", "Настя як без шиї", "Пивоваров красень", "Ви дуже красива в міні", "Не ясно, навіщо такий стрункою Катерині, ця штора замість сукні, яка її збільшує в 150 разів, навіть з урахуванням животика, на попередніх фото, не такий він величезний. Там танк можна заховати", - пишуть в коментарях до фото Осадчої.

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