Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап), показав свою обновку

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко став популярним артистом ще з часів дуету"Потап і Настя". Зірка відкрив продюсерський центр і досяг успіху в цій справі, займаючись Надею Дорофєєвої та іншими іменитими артистами. Не так давно, 8 травня, Олексію стукнуло 40 років і чоловік вирішив показати свою обновку в Instagram.

На фото Потап здався в куртці, окулярах і футболці, а в вухах можна побачити діамантові сережки, які подарувала Настя Каменських на день народження. Олексій присів поруч з велосипедом, демонструючи модне придбання.

"Новий Кінь! Ранок розірвав на двох колесах» до церкви і назад"! Що таке м'язова пам'ять, закрутив і все згадав, а моторика дала поштовх спогадам з минулого! Виявляється я велосипедик ще той ,щороку я на байку ,то за місто то в місті, то електро ,то бензин))) ось так крутиш педалі і згадуєш, як крутив педалі раніше і мотається ця плівка у зворотний бік : «Україна», «Лелека» «гном-4», ех ... прикольно крутиш вперед, а мотає назад)) залишилося підготувати свої шпори для Вуельти Київ))", - написав Потап.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оооо...так, круто, хороший великий, життя тільки починається!!! Готовий приєднатися на вело прогулянку!!!", "У мене теж великий пару років тому був) каталася з радістю)","за це точно тобі і поважуха".

Нагадаємо, Каменських на відпочинку з Потапом здивувала фігурою в бікіні

А ще Politeka писала, що 40-річний Потап в похмурому вигляді розповів, який він справжній

Також Politeka повідомляла, що Потап у шортах влаштував Каменських екстрим-побачення на Хрещатику



