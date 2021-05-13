Відомий український артист Андрій Данилко, який також відомий за образом співачки Вєрки Сердючки, з'явився в програмі "Світське життя"

Катя Осадча знаходиться в цікавому положенні, про що повідомила нещодавно офіційно, передає Politeka.net. При цьому телеведуча не забуває про роботу і продовжує зйомки.

Зокрема Осадча веде програму "Світське життя", де бере інтерв'ю у різних зірок. Зокрема, цього разу ведуча підійшла з мікрофоном до артиста Андрія Данилка, який був в образі Вєрки Сердючки, а поруч стояла його "мама" у виконанні Інни Білокінь.

Спілкуючись, Данилко відповів на питання Осадчої і, зокрема, розповів про якусь поїздку, на яку він спочатку не погоджувався. Так, на відео потрапив момент, коли артист вигукує: "Я не хочу туди їхати!", а що його мама реагує словами про свою наполегливість.

Зазначимо, в березні цього року Андрій Данилко "втік" від питань Осадчої про здоров'я і карантин.

"Катю, давай не будемо зараз ... я дуже соромлюся. Музика грає, кулі ці дурні. Купа людей навколо ... я стільки за тиждень не розмовляю, як сьогодні. Напевно, просто не мій день...", - відповів тоді з іронією співак.

Тоді Данилко встиг розповісти ведучій тільки про те, що любить їсти морозиво.

Варто зазначити, раніше в мережі поширили інформацію про те, що Андрій Данилко поїхав виступати в Росію. На доказ цього був опублікований знімок, де можна помітити людину в образі Вєрки Сердючки. Однак, як виявилося, артист не відвідував РФ, а на фото був зображений його двійник.

Нагадаємо, Андрій Данилко, закохавшись, втратив спокій і апетит: "думав, таке може бути тільки в 20 років"

Як повідомляла Politeka, Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "що так до неї мужики ходять...".

Також Politeka писала, що "важкохворий" Данилко відпалив по повній на вечірці для обраних, кадри вже в мережі: "Віра, мама, Наполеон".