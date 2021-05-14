Романтична історія Тіни Кароль і Дана Балана не забувається шанувальниками навіть після завершення їх участі в " голосі"

В рамках проекту "Голос країни-10" відбулося незаплановане знайомство мами Дана Балана з Тіною Кароль, тоді Людмила Балан підкорила зовнішнім виглядом, а деякі фанати навіть порахували, що Тіна схожа на маму артиста.

Як відомо, в шоу Дан і Тіна були присутні в якості суддів і їх нібито романтичні відносини хвилювали фанатів досить сильно. А після того, як Кароль з Баланом вже не приховували кокетливих діалогів, творці проекту навіть запросили в якості гості і маму Дана.

Примітно, що жінки обмінялися компліментами і в унісон відзначили красу один одного.

"І скільки б часу не минуло, цей виступ завжди викликатиме мурашки та радісні емоції у кожного ☺ неймовірна @ludmilabalan_tantiludmila ❤️», - згадують шанувальники зустріч двох артисток.

Ось що пишуть фанати:

"Як вчора 😢; одне з найулюбленіших спогадів ❤; це точно! Це найкращий виступ яке можна багато разів переглядати і цей виступ ніколи не набридне!😍 ; Яка ностальгія...; Так це був прекрасний виступ. Таке щиро, таке ніжне😍; одне з найулюбленіших🤗; дуже зворушливо!; Так-так-так....Найактуальніший виступ мамулі..❤» .

Зазначимо, нещодавно Керівник "Голосу країни" Володимир Завадюк під час воркшопу "ніч нових ідей" проговорився, мовляв, любовна історія між зірками створювалася штучно.

Пізніше, коли один з користувачів Instagram виклав сторіз про «фейковий роман» артистів, Завадюк попросив видалити пост, оскільки «це створена історія, яка стала реальністю».

"Я висловив свою особисту думку і бачення як продюсера. У наших шоу важливо-душа і наявність» хімії " між тренерами. У тому і є завдання продюсера, щоб вчасно це помітити і показати. Я став свідком романтичної історії, яка розгорталася на моїх очах <...> і не раз говорив, що помічав симпатію між Тіною і Даном. Зі свого боку хочу вибачитися перед Тіною і Даном, і їх прихильниками, яких могла образити помилкова інтерпретація мого висловлювання <...> Вдячний глядачам за велику любов до наших проектів, яку я відчув під час виступу і відчуваю постійно. Спостерігайте за нашими новинами, в новому сезоні ми будемо дивувати вас особливо душевними проектами", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Кароль, яка залишила Україну, з'явилася на улюблених островах Дана Балана: "такий смуток в очах..."