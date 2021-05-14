Українські артисти DZIDZIO (Михайло Хома) і SLAVIA (Ярослава Хома) нещодавно розповіли про те, що розлучаються

Артисти після приблизно 20 років стосунків вирішили розійтися, пише Politeka.net. Ярослава неодноразово зізналася, що за весь час групи DZIDZIO вона залишалася "в тіні", але зараз вона твердо має намір розвиватися, як творча одиниця.

У мережі ходить багато чуток про причини розриву пари. Зокрема, деякі бачать схожість сина співачки Ольги Цибульської з Михайлом Хомою. До слова, SLAVIA у своїх інтерв'ю говорила, що Ольга підігравала пліткам про роман з її чоловіком.

"У якийсь момент я зрозуміла, що є якась грань, а далі мій терпець увірвався, мені стало неприємно і боляче", - розповіла SLAVIA в інтерв'ю на Ютуб-каналі "Rostyslove Production".

Ярослава розмовляла з чоловіком про це, але поведінку Цибульської той передбачити не міг, а ініціатива виходила більше від неї.

Пізніше замішана в скандалі з розлученням DZIDZIO Цибульська дала інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя ", про це свідчить кадр, розміщений у сторі співачки кілька годин тому.

Можливо, Ольга відкрилася телеведучій і після цього інтерв'ю стануть відомі нові подробиці розлучення Хоми. Крім того, інтригує підпис до кадру: "Взяла і розповіла, все як є".

Нагадаємо, Ольга Цибульська заміжня. Зараз подружжя виховує сина, Нестора. Зірка приховує обличчя свого чоловіка.

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