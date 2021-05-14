Відома українська співачка Міла Нітіч, яка була учасницею "Голосу країни-11", показала себе на червоній доріжці

Як пише Politeka.net, Міла Нітіч стала досить популярною співачкою після участі на проекті "Голос країни". Дівчина настільки добре виконала хіт Лари Фабіан- "Malade", зворушивши Тіну Кароль. Співачка не змогла стримати сліз під час виступу.

А зараз дівчина поділилася новими кадрами в Instagram. Дівчина відвідала церемонію Yuna2021. На фото Міла була в шикарній сукні з вирізом, позуючи у фото-зони.

"Вперше за останні півтора року якийсь рух!

Вперше з'явився хоч якийсь проблиск надії, що можливо колись ми хоча б частково повернемося до того життя яким ми жили до появи нової реальності ...

А взагалі просто вийти на червону доріжку, в шаленій сукні, просто побачитися з колегами і поспілкуватися з людьми це круте відчуття. До зустрічі на концертах друзі! А вони обов'язково будуть", - написала Міла під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Космічна", "красуня", "шикарна", "Царівна, яскрава, ефектна дівчинка", "шикарна", " Все це ще попереду. Двіж за двіж", "ти прикрасила це плаття"," красуня! Образ дуже ніжний і повітряний, туфельки просто бомба!)".

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