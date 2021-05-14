"Холостяк 11" Михайло Заливако продовжує дивувати поведінкою разом з учасницями в останньому ефірі

У кожному ефірі випуску шанувальникам "Холостяка" намагаються підносити тільки найцікавіші і важливі події, багато що залишається за кадром. Зустріччю родичів Анни Богдан і Михайла Заливако, точніше, кадрами з дому учасниці, поділилися в мережі (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Перш за все, за словами дівчини, знімальна команда переконалася, що в квартирі її батьків буде достатньо світла і місця, щоб здійснити зйомку. За словами Анни, місця виявилося в результаті дуже мало.

"Хлопці переставили диван, полички, квіти, додали також свої елементи декору. Але коли почали розставляти техніку, квартиру стало не впізнати. До слова, її було не багато, а дуууже багато. Через деякий час приїхали ще чоловік 15, і ми подумали: "ого, як ми тут помістимося?». Але хлопці нас втішили, сказавши:»так це ще не все, основна частина групи скоро приїде". І так, приїхали ще чоловік 15", - розповіла мама дівчини, про що сама Богдан написала в Instagram.

У підсумку, сам Михайло Заливако поїхав близько другої години ночі після закінчення зйомок. Однак, на цьому не закінчилося. Потім брали інтерв'ю у неї і її батьків і тривало це до 4 години ранку.

Ось як відгукуються про побачені кадри деякі шанувальники:

"Богдан гладка і неприємна особа, крокодилиця; Видно що з усіх учасниць він виділяє Аню. І тільки у неї запитав чи готова до переїзду в Харків; найтепліше знайомства з батьками пройшли у ані і Даші; на столі все красиво. Ну коли Міша у бачив що Анна заміжня він задумався. Навіщо вона прийшла на проект».

Також раніше в мережі з'явилося нове відео з анонсом 11-го випуску, в якому Міша буде знайомити претенденток на його серце з головною жінкою у своєму житті - мамою. Так, мама " Холостяка "влаштувала трьом дівчатам, що залишилися," круту перевірку", за словами Міші, поставивши всього одне питання.

Відзначається, що це питання шокувало Аню, потопив Дашу і вивів на чисту воду Розалі.

"Нічого вона мені так і не відповіла", - суворо прокоментувала гіпотетична свекруха ситуацію з Анею.

"Я просто падаю на дно, а вибратися не можу", - поскаржилася, у свою чергу, зі сльозами на очах Даша.

Нагадавши, "холостяка "Заливако жорстко розкритикували після знайомства з батьками учасниць:" апетит пропадає...".

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