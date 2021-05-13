Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво з'явився в компанії телеведучої Ольги Фреймут

Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, де заробив велику популярність, пише Politeka.net. Суддя "Майстер Шеф" задіяний в зйомках на ТБ, а також веде власні акаунти на Ютубі і в "Тік Ток".

Ресторатор ділиться секретами приготування різних страв, а також записує багато розважальних роликів.

Цього разу Ектор записав кумедне відео з Ольгою Фреймут. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Обидва сиділи на стільцях і їли вдома. По черзі вони підносили їжу до екрану телевізора, де йшов фільм про супергероїв Marvel. Вийшло, що реакція героя фільму на їжу Ектора була позитивною.

У пості суддя популярного шоу розповів про серіали.

"Ловіть мою добірку серіалів, які вразили мене в цьому році", - написав ресторатор, згадавши такі назви: "Innocent", "Засланець з космосу", "Люпен".

"Діліться в коментарях вашими улюбленими серіалами і я обов'язково їх подивлюся☺️", - запропонував Хіменес-Браво.

"Оу) у вас хороший смак!) ", "Фреймут🙄", "класні фільми", " практично не дивлюся серіали. З іноземних останній, який дивилася був Месія. Здався цікавим сюжет", " Навіщо ви напоїли головного ревізора країни?😂 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво - канадський і український шеф-кухар колумбійського походження.

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