Відома українська виконавиця Alyona Alyona показала себе в новому образі, повторивши Кім Кардашьян
Як пише Politeka.net, Alyona Alyona знову вирішила скопіювати голлівудську зірку. Пишнотіла красуня часто публікує сміливі образи, розповідаючи фанатам про важливе.
Цього разу дівчина була тільки в прозорих лосинах, а бюст закрила рукою. Таким чином Альона скопіювала Кім, фото якої додала в "карусель".
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Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте і коротка спідниця це ознака легкої поведінки або жінка має на меті спокусити чоловіка! Пройшли роки, але деякі стереотипи залишилися досі в дуже багатьох гілках суспільства.
На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче!", - написала зірка під фото.
Фанати неоднозначно відреагували на знімок дівчини:
"Як на мене, такі фото не потрібно тут виставляти, вибачте", "це реклама капронових колготок"," не можу зрозуміти чого вирішили визнавати красивими худі скілети, я вважаю у кожного ідеал свій, Для мене ви ідеал","я, напевно, відпишуся".
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