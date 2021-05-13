Відома українська виконавиця Alyona Alyona показала себе в новому образі, повторивши Кім Кардашьян

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona знову вирішила скопіювати голлівудську зірку. Пишнотіла красуня часто публікує сміливі образи, розповідаючи фанатам про важливе.

Цього разу дівчина була тільки в прозорих лосинах, а бюст закрила рукою. Таким чином Альона скопіювала Кім, фото якої додала в "карусель".

"Коли дівчат труять за відвертий одяг - я чую шум

Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте і коротка спідниця це ознака легкої поведінки або жінка має на меті спокусити чоловіка! Пройшли роки, але деякі стереотипи залишилися досі в дуже багатьох гілках суспільства.

На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче!", - написала зірка під фото.

Фанати неоднозначно відреагували на знімок дівчини:

"Як на мене, такі фото не потрібно тут виставляти, вибачте", "це реклама капронових колготок"," не можу зрозуміти чого вирішили визнавати красивими худі скілети, я вважаю у кожного ідеал свій, Для мене ви ідеал","я, напевно, відпишуся".

Нагадаємо, Alyona Alyona показала форми без одягу, зробивши зізнання про зіркову хворобу

А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona без одягу зізналася, чим її підкорив коханий, якого вона приховує

Також Politeka писала, що Alyona Alyona розговорилася на тему близькості, поділившись порадами



