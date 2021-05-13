Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", підкорила новим образом
Зірка отримала величезну популярність після турецького серіалу, в якому зіграла дружину османського султана Сулеймана Величного, Хюррем Султан, пише Politeka.net.
Мер'єм Узерлі пропрацювала в серіалі з 2011 по 2013 роки, а пізніше вирушила до Німеччини.
Причиною виходу з "Величного століття" став занадто напружений графік.
Зараз артистка продовжує зніматися у фільмах, і, крім того, виховує двох дітей.
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Також красуня викладає пости в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Так, на одних з останніх кадрів помітно постройневшая Мер'єм позувала в світлій сукні. Тим часом візажист наносив їй макіяж.
Привертало увагу також велике серце, що світиться, всередині якого стояла красуня.
Майже за годину публікація зібрала понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Моя королева", "Прекрасна", "Вау", " Хюррем Султан🔥 🔥. Так тебе люблю", "ти зробила мій день", "улюблена актриса😍", "Ти така красива, я так люблю тебе, любов моя", "ви дуже красиві і елегантні", "мій прекрасний ангел❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі народилася 12 серпня 1983 року в Касселі в Німеччині. Акторська кар'єра у неї почалася в п'ять років. У цьому віці дівчинка вперше вийшла на сцену театру, яким керував друг її тата.
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