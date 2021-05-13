Співачка і актриса Дженніфер Лопес у розкритій сукні засвітилася на зйомці нового проекту

Кілька днів тому артистка взяла участь у концерті, а до цього відзнялася в кінострічці, в якій була в головній ролі. Також артистка анонсувала роботу над спеціальною композицією, присвяченою темі материнства. І не забуває при цьому Лопес також нагадувати про свій косметичний бренд.

Проте, схоже, Дженніфер мало активності і вона знову взялася за роботу в зйомках для чергового кінофільму. Цього разу Лопес встигла з'явитися на майданчику в червоній сукні досить скромного дизайну.

Проте, не обійшлося без незручного казусу. Встаючи з місця, Дженніфер не розрахувала, що її вбрання може розстебнутися, а сама вона покаже зайве перед уважними фанатами на майданчику. Тому Дженніфер нібито випадково засвітила фігуру з пікантного ракурсу.

Також в Instagram з'явилося фото з 51-річною знаменитістю, яка без збентеження і натяку на скромність підняла сукню, дозволяючи гримеру розібратися з шиммером для тіла. Намазавшись спеціальним засобом для блиску, Лопес акцентувала увагу на пишних стегнах.

До цього Дженніфер показала кумедні моменти зі зйомок, як доглядає за собою, як дивиться за дітьми і навіть як спілкується з мамою, яка також не виглядає на свій вік. Примітно, що артистка постаралася показати і природну себе без фільтрів.

Шанувальники не встояли, написавши компліменти « " Мала Дженні прекрасна; такі милашки, здається нереальним все; мені подобається ваш вигляд, ви значно молодше; помітили, тут навіть прес добре видно? Всі гарненькі!; ваша мама як сестра; чому так гарні; обожнюю це так сильно!; Перш за все хвала вашим генам🔥 🌺; п'ять Плюс 🔥 🔥 яблучко від яблуньки не далеко впало; підприємці😆; краса біжить в сім'ї♥♥️; ідеальне визначення «як мати, як дочка» 😍».

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