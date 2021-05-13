Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників милим фото зі щасливим обличчям
Як повідомляє Politeka.net, актриса і кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала чарівне фото, на якому показала своє обличчя зблизька, а в підписі до нього розповіла, що робить її щасливою.
На новому фото Сніжана зображена на світлому тлі, вона грайливо позує, показуючи мову. Перед камерою дружина музиканта з'явилася в темній кофтині, її коротке волосся випрямлені і акуратно укладені, а на обличчі стриманий макіяж і чарівна посмішка.
У підписі до публікації Бабкіна розповіла про свій новий марафоні під назвою "Перевтілення". "Як я щаслива. 2 роки тому навіть подумати не могла, що я комусь можу допомагати, крім сім'ї! А зараз читаю наш Sнежно-чат Марафону, де дівчинки знайомляться один з одним і діляться дослідами з минулих моїх марафон, розповідають про зміни і т.д., читаю і по-дитячому дивуюся кожного повідомлення. Невже це про мене вони говорять? Як так могло статися? Чари яке! це ж не моя професія, я на це не вчилася! Як воно так раз і відкрилося? це справжнісіньке ЧУДО! А скільки навколо нас маленьких, щоденних чудес! Устигай тільки помічати і перетворювати їх в Величезне Чудо! ", - написала Сніжана.
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