Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав, як проходять зйомки серіалу

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став досить популярним українським актором, адже знявся вже в десятках картин. Зараз зірка бере участь у зйомках третього сезону "Кріпосна" разом з Ольгою Сумською.

На фото Тарас здався в Білій кофті. Поруч можна побачити Ольгу Сумську, яка красувалася в обіймах красеня. Біля пари також була Олеся Жураковська.



"Тарасик!", - написала Ольга Сумська.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасні", " Клас! Мої улюблені актори))", "ми з мамою з нетерпінням чекаємо третього сезону, відмінне фото", " які ви всі чудові, красиві, веселі. Чекаю з нетерпінням третю частину", " красиві. Чекаємо прем'єру", "тільки дражнять мій інтерес до нового сезону".

Повідомлялося, що відома українська актриса Ольга Сумська показала, на кого вони з рідною сестрою схожі.

Сьогодні мамі Сумської вже 87 років. У себе в Instagram Ольга показала, як вона виглядає. Ольга поділилася кадром з квітами, які вона купила для мами.

"Матуся, рідна, зі святом! З днем мами! Спасибі Богу, що ти у нас є! Привітайте своїх мам!",- підписала фото зірка.

Нагадаємо, Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу

А ще Politeka повідомляла, що Сумська спровокувала українок на сумні одкровення про мам

Також Politeka писала, що Сумська, покрасувавшись у шкіряній куртці та черевиках, поїхала від Борисюка



