Приймачка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала себе, розповівши свою філософію
Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко узяв заміж Ірину Горову ще в далекому 1999 році. У жінки вже була дочка Наташа. Потап удочерив дівчинку і виховував як свою. Наташа неодноразово висловлювала слова подяки Олексію за це. І хоч Потапенко вже розлучився з Іриною, але продовжує тепле спілкування з колишньою сім'єю.
На фото Наташа здалася в кофті, кросівках і джинсах. Дівчина стояла біля стильного байка, а на голову одягла в шолом. Красуня вже готувалася зняти захист, коли її сфотографували.
"Немає ризику, немає історії", - написала Наташа під фотографією.
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Фанати поставили кілька сотень лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "небезпечна дівчина".
Повідомлялося, що дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова заговорила про спілкування з близькими.
"Ніби життя проходить повз мене. З радістю дивлюся сторіс людей, у яких великі компанії, якими вони виїжджають в гори, на пікніки або просто збираються у когось в гостях", - написала Наташа.
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