Учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав ніжні фото з новою дівчиною Аліною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік з "Ліги сміху" і учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак після романтичного проекту, схоже, знайшов своє справжнє кохання. Після реаліті з акторкою Ксенією Мішиною, гуморист почав відносини з красунею, на ім'я Аліна. Хлопець активний користувач Instagram, де часто ділиться з фанатами яскравими фото і відео зі свого життя, а цього разу показав ніжні кадри зі своєю дівчиною.

Як видно, Рибак виклав у своєму мікроблозі кілька чорно-білих фотографій з фотосесії, на яких вони з красунею Аліною виглядають по-справжньому закоханими і щасливими. На першому фото дівчина забавно схопила Андрія за обличчя і скорчила йому пику, а на другому знімку парою, як ніби опанувала пристрасть, і вони в сантиметрі від поцілунку. Перед камерою комік з'явився в цікавій темній футболці з оригінальним принтом. У той час як Аліна позує в картатій кофті, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Рибак написав: "Виявилося, все так просто! Фото: @kil_yana". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки пари, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Красива пара", "Милота", "Які ви красиві", "Коли все і все на своїх місцях – завжди просто", "Дуже красиво", "Такі милі", "Дуже гарно, краса", "Ви такі закохані", "Дуже класні фото", "Дуже красива фотосесія", - пишуть в коментарях до фото.

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