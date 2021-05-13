Популярна співачка Надя Дорофєєва показала без прикрас, як виглядає після насиченого тренування

Відома молода виконавиця з початком сольної кар'єри поспішає порадувати фанатів багатьма композиціями, які виконує в новому стилі і намагається на концертах не просто заспівати, але ще і влаштувати шоу. Заради такого Надя займається з танцюристами і хореографом досить плідно.

Кадрами з тренування в порожньому залі зірка також поділилася в розділі Сторі, публікуючи кілька цікавих відео. Причому в них втомлена Надя повзала по підлозі на четвереньках перед колегою і показувала, як вона втомилася.

Сплутане волосся, червоне обличчя без макіяжу і саме вираження Наді привернуло увагу шанувальників, адже дівчина була справжньою і показувала, яких праць їй варто щодня займатися, відточуючи майстерність.

"Буде ох, ах і ух» - написала зірка під кадрами.

Незадовго до цього Дорофєєва показала незвичайні фото з нової зухвалої фотосесії.

У підписі до фотографій Дорофєєва написала: "чого б вам хотілося прямо зараз? Я ось дико хочу на музичний фестиваль".

Користувачі тут же почали обговорювати нову фотосесію зірки, відповідаючи на її питання і засинаючи компліментами. Однією з перших знімки Наді прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк: "Просто знищила". "Що б ти посміхнулася", "а я б хотів зустрітися з тобою", "мені б хотілося на море", "Хочу на твій концерт", "красуня", "незвичайна", "обожнюю тебе", "Хочу тебе обійняти", - пишуть в коментарях до фото наді.

Нагадавши, Безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "вогонь".

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