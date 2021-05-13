Відомий український артист Андрій Данилко, який також відомий за образом співачки Вєрки Сердючки, з'явився на престижній премії

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки нікуди не ходить без своєї "мами", яку виконує Інна Білоконь, передає Politeka.net. До слова, Білокінь і Данилко познайомилися ще в кінці 80-х.на той момент артисту було 16 років, а його подрузі - 20.

Через роки обидва створили творчий дует, який досі користується популярністю. Зірки стають учасниками різних шоу, а також їх нагороджують різними преміями.

Так, 12 травня в Києві відбулося вручення музичної премії YUNA, де Сердючка виграла одну зі статуеток.

Через день зірка поділилася кількома кадрами, які були зроблені за лаштунками. На фото можна побачити Вєрку з "мамою", що виходять на сцену, а також під час підготовки до церемонії в гримерку і в фургоні.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Супер, а Беллу Куценко переглядаю кожен раз, коли сумно👏", "на цих фотографіях прекрасно все.👍 Особливо обурена мама на останньому фото😂", " із задоволенням сходила б на концерт Вєрки-Сердючки!!! Привіт з Франції🇨🇵", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏супер артист", " Андрій, ви справжній артист! 👏👏👏👏👏🌺🌺🌺🌺🌺", "Найкрутіший земляк ❤️", "найпрекрасніший і найдобріший артист 🌟Андрій", "як добре , що Вєрка повернулися, ️ ️ваші виступи дають такий підйом!!!🔥🔥🙌".

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "очманіти!".

Як Politeka писала, що Данилко розкрив, від чого відмовився через здоров'я: "це дуже дорого, та й я...".

Також Politeka повідомляла, що Данилко в образі Сердючки познущався над мамою, довівши її до крику: "Киньте монетку...".